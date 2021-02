Gameboy Tetris: Ma ei uskunud kunagi, et saan nii suure au osaliseks!

Pavel, mis oli esimene emotsioon, kui kuulsid, millise tunnustuse osaliseks saanud?

Suur-suur au on saada Eesti riigi poolt nii suur tunnustus. Ma väga tänan! Ma ei uskunud kunagi, et saan nii suure au osaliseks.

Ma pole ju kunagi teadlikult tegelenud lõimumisega, see on kuidagi iseenesest minuga kaasas käinud. Tahtsin alati teha muusikat, see ongi loonud meie ühise keele – muusika liidab, ühendab ja paneb meid üksteist mõistma.

Õppige keel ära – see on sulle endale igatpidi väga kasulik.

See orden oli täielik üllatus. Väga hea üllatus. Magasin rahulikult kodus, siis helistati ja äratati mind üles, sooviti õnne.

Inimesed ütlevad sinu hittide kohta, et need meeldivad nii eestlastele kui venelastele, sest on südamega tehtud. Mismoodi see südamega tegemise trikk siis käib?

Mingit trikki ei ole. Sa pead tegema kõike täiesti siiralt, lihtsalt tunde järgi. Mitte kunagi ei tohi üritada kellelegi meeldida! Ainult nii tuleb muusika välja väga aus ja sinulik ning läheb inimestele korda.

Sinul on eesti keel suurepäraselt suus, kuid siiani leidub meie ümber palju ka umbkeelseid vene rahvusest kaaslasi. Mida eesti keele oskus annab?

Keelest aru saamine annab väga palju – avab sulle uksed, muudab su karjääri, teeb elu Eesti palju lihtsamaks. Õppige keel ära – see on sulle endale igatpidi väga kasulik.

Viis aastat on mul eesti keel suus, nii et saan suhelda. Ja see muutis väga palju! Tean venelasi, kes juba räägivad vene keelt eesti aktsendiga. Minul vist eesti aktsenti veel kuulda ei ole, sest suhtlen siiani aktiivselt nii eestlaste kui venelastega. Hoian mõlemast rahvusest loomingulisel seltskonnas kätt pulsil.

Kas uhke Valgetähe V klassi teenetemärgi saamine muudab sinu elus midagi?

Ei muuda. Ma teen sama asja edasi seda, mida olen teinud, ikka oma südame järgi.

Ja mis on auhinnatus muusiku esimene plaan, mida soovid teostada?

Tahaksin oma tütrele ookeani näidata. Ta pole seda veel kunagi näinud. Loodetavasti avaneb see võimalus meile varsti.