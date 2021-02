Libeduse tõttu on EMOsse sattunud juba kümneid inimesi

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja doktor Märt Põlluveer ütles Postimehele, et libeduse tõttu on praeguseks pöördunud 50 inimest EMOsse. «Tavapäraselt pöördub talvel umbes 20 inimest ööpäevas. Päev on veel ees,» lisas Põlluveer.

Põhja regionaalhaigla traumakeskusesse saabub praegu iga kolme-nelja minuti tagant uus patsient, kes vajab kukkumise tagajärjel meedikute abi. «Soovitame kindlasti praegu vältida väljas kõndimist, eriti vanematel inimestel. Sagenenud on nii kukkumised, kui ka libeduse tõttu autoõnnetused,» lausus PERHi erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novak.

Dr Novak palub inimestel enne kodust väljumist kaaluda, kas õueminek on põhjendatud ning veenduda, kas teed on puhtad. «Kaasa tuleks võtta täis laetud akuga mobiiltelefon, et vajadusel abi kutsuda,» lisas Novak.

Kui on hädavajalik õue minna, siis on soovitatav valida jalanõud, millel on haakuv, korraliku mustriga tald, mis on kummist ja ei libise nii kergesti.

«Tasakaalu säilitamiseks soovitame kõndida väikeste sammudega, jalad kergelt harkis ning aeglase tempoga. Kui on näha, et buss hakkab peatusest väljuma, siis ei ole mõtet tormata, sest tagajärjed võivad olla ootamatud,» lisas Novak.

«Kui abinõudest hoolimata inimene kukub, siis tuleb abi kutsuda. Püsti tõustes tasub olla ettevaatlik: esmalt viige end ühele küljele, tõmmake põlved kõveraks ja aidake end käte abil vaikselt üles. Rutates tõusmine võib uue kukkumisega lõppeda,» lausus dr Novak.

Kui aga kõik kohad on valusad ja pole võimalik ise püsti tõusta, siis peabki endale abi kutsuma mobiiltelefoni kasutades. «Vajadusel tuleb kutsuda kiirabi, kes siis osutab vajalikku abi,» toonitas ta.

Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna traumapunkti on pöördunud täna 30 patsienti. Enamike pöördumiste põhjuseks on libeduse tõttu toimunud kukkumine.

Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini eriala arst-õppejõu Kaarel Uba sõnul möödus lisaks tänasele ka eilne päev erakorralise meditsiini osakonnas libeduse tähe all. Kell 8:00–20:00 pöördus traumapunkti 60 patsienti. «Hetkel tundub, et patsientide vood raugemas ei ole. Paneme riigipüha eel inimestele südamele: ilmaolud on heitlikud ning teed äärmiselt libedad. Nii jalgsi kui ka sõiduvahenditega liigeldes tuleb hinnata ilmaolusid, kaasliiklejaid ning kehtivaid reegleid.»