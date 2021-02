FOTOD ⟩ Kaitseväelased tähistasid aastapäeva pidulike rivistustega

«Meile on osaks langenud suur õnn mitte sõdida Eesti eest kodumaa pinnal. Me oleme see-eest täitnud oma kohustusi erinevates kriisikolletes, tänu millele on meie Eestil vajadusel abijõud liitlaste näol alati olemas,» ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus tänasel rivistusel Tapa sõjaväelinnakus, millest võtsid sel korral osa pataljonide liputoimkonnad, auastme kõrgendust saanud kaitseväelased ning teenistusmedali pälvinud teenistujad.