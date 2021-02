Opositsioon kutsub koalitsiooni loobuma erikomisjonides enamuse haaramisest

«Riigikogu eri- ja probleemkomisjonide töö on seni põhinenud pariteetsuse põhimõttel, kus vastavas komisjonis on igal Riigikogu fraktsioonil üks esindaja olenemata fraktsiooni suurusest. Nii on see olnud ka varasemal ajal, kui riiki juhtis kahest erakonnast koosnev koalitsioon ja opositsioonis oli neist arvuliselt enam erakondi. Nüüd on Reformierakond ja Keskerakond asunud seda pikaajalist tava aga toore jõuga muutma,» kirjeldasid olukorda ühises pöördumises Indrek Saar, Helir-Valdor Seeder ja Martin Helme.