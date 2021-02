Põhiseaduskomisjon võttis erikomisjonide arutelude tarvis lisaaega

Komisjoni esimees Toomas Kivimägi ütles, et kahe probleemkomisjoni moodustamist puudutava eelnõu osas tegi ettepaneku arutada neid täiskogus esimesel lugemisel 10. märtsil.

«Rahvastikukriisi komisjoni kaotamises pole midagi isiklikku ega ideoloogilist. Tegemist on nii alalisi komisjone kui ministeeriume dubleeriva tegevusega. Komisjon on tegutsenud kuus aastat, mis on piisav aeg andmaks vajalikku parlamendi sisendit väga olulisel teemal. Ent pole ratsionaalne kulutada jätkuvalt ligi 100 000 eurot aastas,» lausus Kivimägi.