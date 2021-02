Kaja Kallas aastapäevakõnes: Omamoodi on ka see, mis praegu käib, vabadussõda

«Omamoodi on ka see, mis praegu käib, vabadussõda. Ka selles sõjas on võitjad ja kahjuks ka kaotajad. Nii inimeste, perede, ettevõtete kui ka riikide tasandil,» sõnas peaminister ja lisas: «Normaalse elu lõplik taastumine Eestis sõltub ennekõike sellest, kuidas me suudame korraldada elanike vaktsineerimist.»

Kui traditsiooniliselt on peaministrid pidanud vabariigi aastapäeva eelõhtul kõne Tartus, siis koroonaviiruse kõrge leviku tõttu tegi peaminister Kallas pöördumise Stenbocki majast.

Peaminister keskendus kõnes ka läbipaistva ja ausa poliitika tegemise võimalikkusesse. «Minus on küll veel nii palju idealisti alles, et uskuda ausa ja viisaka poliitika võimalustesse. Aga midagi ei tule kergelt. Midagi ei tule ilma vaidlusteta. Nii on see alati olnud: Jannsen ja Jakobson, Päts ja Tõnisson....

Vaieldi ka kolmkümmend aastat tagasi Eesti taasiseseisvumise valikute üle. Olin siis teismeline, aga minulegi on meelde jäänud Rahvarinde ja Kodanike Komiteede sõnavahetused selle ümber, kuidas minna edasi. Ometi on edasi mindud. Ikka on püütud leida realistlikku olevikuteed kahe pooluse, mineviku-nostalgia ja tuleviku-utoopia vahel. On ehitatud uued sillad,» kõneles Kallas.

«Parim kingitus Eestile saab olla see, kui me koos peatame viiruse leviku ja kaitseme seeläbi oma igapäevaseid vabadusi! Tähistame sel korral vabariigi aastapäeva teisiti!,» rõhutas peaminister.