Toll võtab politseilt üle Sillamäe piiripunkti kontrolli

Maksu- ja tolliameti (MTA) tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnul saab Sillamäest esimene piiriületuskoht Eestis, kus piiripunktis paikneb alaliselt vaid toll. «Head kolleegid politsei- ja piirivalveametist on meile muidugi distantsilt toeks nii turvalisuse tagamisel patrullteenistuse näol, kui ka keeruliste piirivalvetoimingute, näiteks tõhustatud piirikontroll, merepiiri valve või varjupaiga taotluste esitamisel,» ütles ta.

Heldna lisas, et piirikontrolli toimingute üleandmine on hea näide efektiivsest koostööst ning riigiasutuste kõige olulisema ressursi ehk tööjõu targast kasutusest. «Tänan Sillamäe tollipunkti ametnikke, kes läbisid edukalt piirivalve dokumentide kontrolli baaskoolituse. Suur tänu PPA piirivalvuritele ja sisekaitsekadeemiale, kes aitasid meid uute teadmiste ja oskuste omandamisel. Loodame, et muudatus teeb meie klientidele piiriületuse kiiremaks ja rikkujatele omakorda keerulisemaks,» sõnas Heldna.