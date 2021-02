Üks Laagna tee surmaavariis süüdistatav pääseb vahi alt

Prokurör märkis, et süüdistatava jaoks on liiklusnõuete rikkumine kujunenud harjumuspäraseks tegevuseks ning iseloomulik tema sõidustiilile ning kuna süüdistatav asub töötama ettevõttesse, mis tegeleb autoremondiga, siis suurendab see liiklusalaste kuritegude toimepoanemise ohtu, sest kuriteo toimepanemise vahendid on kohe käeulatuses.