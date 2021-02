VIDEO ⟩ Kersti Kaljulaid: peame mõtlema aastast 2051

President Kaljulaid rääkis vabariigi aastapäeva kõnes muu hulgas, et aasta 2021 peaks jääma meelde julgete poliitiliste otsuste poolest. Ta selgitas hiljem Postimehele antud lühiintervjuus, et kindlasti on valitsus kriisi ajal teinud julgeid otsuseid, aga me ei saa sellega piirduda.