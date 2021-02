Xi Jinping: Hiina on vaesuse täielikult ületanud

«Vaesuse likvideerimise raske ülesanne on lahendatud,» ütles Xi vaesusega võitlemise riiklikul konverentsil esinedes, rõhutades, et viletsusest on täielikult jagu saadud ka regionaalsel tasandil.

Ta märkis, et kompartei ja rahva ühistel pingutustel on õnnestunud vaesusest päästa 98,9 miljonit külaelanikku ja 128 000 küla.

«Absoluutsel vaesusel on lõpp, sooritatud on veel üks ajalooline ime! See on hiina rahva suur au,» ütles ta, kiites taas kompartei ja ka hiina rahvuse rolli saavutuse juures. Xi meenutas, et tänavu 23. juunil möödub Hiina kompartei asutamisest sada aastat.