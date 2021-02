Soome kehtestab koroonaviiruse leviku vastu ranged piirangud

Kui vaadata ECDC andmeid Soome koroonanakatumiste ja -surmade poolest Euroopa riikide seas, kus olukord on kõige parem. Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on Soomes alla 90, näiteks Eestis on see ECDC andmetel pea 650.