Eesti kodakondsuse sai 54 inimest

Valitsus andis neljapäevasel istungil naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse kokku 48 inimesele, edastas valitsuse pressiesindaja. Lisaks andis valitsus neljale inimesele Eesti kodakondsuse tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest. Neist kaks on praegu Venemaa kodanikud, üks Ukraina ja üks Portugali kodanik.

Valitsus keeldus kodakondsuse andmisest kahele taotlejale. Esimest on seitsmel korral karistatud kriminaalkorras ning lisaks on ta pannud toime 14 väärtegu. Kriminaalkaristuste ja 13 väärteo karistusandmed on kustutatud, kuid ühe väärteo andmed on kustutamata.