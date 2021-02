UUED PIIRANGUD ⟩ Kaugõpe koolides pikeneb. Teatrid, kinod ja kontserdisaalid suletakse

Koolid kaugõppel

Koolides pikendatakse kaugõpet märtsi lõpuni. Peaminister Kaja Kallas teatas, et lähiõppele võivad jääda esimese kuni neljanda klassi õpilased, eelkooli lapsed, veel ka haridusliku erivajadusega õpilased. Lisaks üldhariduskoolidele suunatakse distantsõppele kutsekoolid ja kõrgkoolid.

Sportimine, treenimine, huvitegevus, noorsootöö ja täienduskoolitus on lubatud siseruumides individuaaltegevusena.

Haridus ja teadusminister Liina Kersna märkis, et seminarid ja praktikumid on kontaktõppena lubatud. «Ka kutsekoolide praktiline õpe tohib toimuda hajutatult, ohutusmeetmeid kasutades, aga kõik ülejäänu on siis distantsil,» ütles Kersna.

Piiranguid lõpuklassidele veel arutatakse, ütles Kersna «Täna tegi valitsus otsuse, et põhikooli lõpetamisel lõpueksamid toimuvad, aga eksamite tulemus on lahti seotud kooli lõpetamisest. Meie selge huvi on saada üle riigi võrreldavad andmed laste õpitulemustest,» ütles minister.

Kultuur ja sport

Valitsus peatab avalike ürituste korraldamise siseruumides. «Kinoseansid, teatrietendused, kontserdid pole märtsi neli nädalat lubatud. Samamoodi spaad, saunad veekeskused, ujulad jäävad kinni,» ütles Kallas. Sportimine on lubatud individuaaltegevusena.

Välitingimustes on avalikud üritused lubatud, selgitas peaminister. «Avalikud koosolekud on lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni kümme inimest rühmas,» sõnas peaminister. Tagatud peab olema, et ei oleks kokkupuudet teiste rühmadega, lisas Kallas.

Toitlustuskohad ja kaubanduskeskused

Toitlustusasutused suletakse õhtul kella kuuest. Samal ajal kehtib 2+2 nõue ja 50 protsendi täitumuse nõue. «Mõte on võimalikult palju hajutada, aga katta siis seda poolt, et inimesed ei võta karbiga sööki kaasa ja siis pisikeses sööginurgas koos ei sööks, vaid hajutatuna saavad söögikohas lõuna ära süüa,» ütles Kallas.