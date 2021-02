Pašinjan süüdistab sõjaväge riigipöördekatses, kümned tuhanded tulid tänavatele

Pašinjan ütles Jerevani kesklinnas umbes 20 000 toetajale, et sõjaväel on kohustus rahvale ja valitud ametnikele kuuletuda.

Peaminister marssis avalduse järel koos oma toetajatega läbi Jerevani tänavate. «Olukord on pingeline, kuid me peame kokku leppima, et kokkupõrkeid ei tohi tulla,» ütles Pašinjan oma toetajatele läbi ruupori. Ta lisas, et poliitiline ebastabiilsus on «hallatav».