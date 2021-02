GALERII ⟩ Eesti kaitseväelased tähistasid Malis vabariigi aastapäeva

«103 aastat tagasi toimunud Eesti vabariigi välja kuulutamine oli üks erakordselt julge ja otsustav samm, mis lõpuks viis selleni, et praegu meie kodumaa on vaba, iseseisev ning kaitstud paremini kui kunagi varem. Täna peame tähistama Vabariigi sünnipäeva olles kodust rohkem kui 6000 kilomeetri kaugusel. Küll on kahju, aga see ei võta meilt ära võimalust olla uhked meie kodumaa ja rahva üle. Uhke on olla eestlane!» ütles major Vjatšeslav Senin oma kõnes.