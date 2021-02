Riigikontrolli märgukiri paljastab prügianarhia ja kahtlase toetustemaksmise

Märgukirja saatis Riigikontroll seoses kahe valmiva jäätmeteemalise aruandega: «Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle» ja «Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt». Lisaks analüüsis Riigikontroll ka jäätmete sisseveo kontrollimist ja Enefit Green ASi Iru elektrijaamale taastuvenergia tasu maksmist.

Eestis tekib aastas ligikaudu 500 000 tonni olmejäätmeid, millest rohkem kui kolmandik põletatakse Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis. Põletatavatest jäätmetest moodustavad valdava osa Eestis tekkinud jäätmed, kuid jäätmeid on ka sisse toodud Soomest, Iirimaalt ja Suurbritanniast

Jäätmete sisseveo lube väljastab Keskkonnaamet. «Keskkonnaameti sõnul on neil kokkulepe Eesti Energia ASiga, et imporditav kogus ei oleks suurem kui ca 20% jaama võimsusest,» kirjutab riigikontroll. «Alates 2015. aastast on sisseveetud jäätmete kogus olnud vahemikus 20–28%.»

Riigikontroll juhib tähelepanud sellele, et Keskkonnaamet lubab olmejäätmeid sisse vedada, kuigi Eesti segaolmejäätmete ladestamine on suurenenud. «Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet olid 2015. ja 2016. aastal ühel meelel, et jäätmete sissevedu on põhjendatud vaid juhul, kui on leitud uusi võimalusi jäätmete taaskasutamiseks, näiteks jäätmekütuse kasutamiseks, ja on suurenenud Eesti olmejäätmete liigiti kogumine, mille tõttu tekib vähem jäätmeid, mida tuleb põletada või ladestada. Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet olid toona seisukohal, et Eestis ei ole piisavalt võimalusi jäätmeid taaskasutada ja nende sissevedu tooks kaasa Eestis tekkivate jäätmete ladestamise kasvu,» viitas riigikontroll.

Statistika kinnitab, et nii ongi läinud: võrreldes 2015. aastaga kasvas 2019. aastal prügilatesse jõudvate segaolmejäätmete kogus 65 000 tonni. Sisseveetud jäätmete kogus ei ole aga oluliselt vähenenud. «Seega ei ole jäätmete samas mahus sisseveo lubamine kooskõlas Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi varem väljendatud seisukohtadega ning takistab jäätmekava eesmärkide saavutamist,» hindab riigikontroll.

Riigi jäätmekava 2014–2020 kohaselt oli ette nähtud, et jäätmeid tuleb võimalikult suures koguses ringlusse võtta ja taaskasutada (sh põletada) ning vältida nende ladestamist. Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet leidsid viis aastat tagasi, et sisseveo lube saab anda juhul, kui Eestis luuakse uusi jäätmete taaskasutamist või ringlussevõttu võimaldavaid käitlusvõimsusi. Tegelikult on Eestis jäätmete taaskasutamise võimsusi jäänud vähemaks (suletud on jäätmekütust tootnud ASi Ragn & Sells jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise tehas ja suurim jäätmekütuse kasutaja Kunda tsemenditehas lõpetas selle kütuse kasutamise).

Keskkonnaministeerium selgitas Riigikontrollile 2021. aasta jaanuaris, et segaolmejäätmete ja põlevjäätmete sisseveol on ebaoluline mõju ladestamise kasvule. «Seega on viie aasta taguse ajaga võrreldes asutud vastupidisele seisukohale,» nendib riigikontroll.

Riigikontrolli hinnangul peaks Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet uuesti hindama, kas jäätmete senises mahus sissevedu on põhjendatud. Segaolmejäätmete liigiti kogumine Eestis ei ole paranenud, segaolmejäätmete kogus on suurenenud ja neist tehtavale jäätmekütusele Eestis turgu ei ole. Seetõttu on selliste jäätmete käitlemisel põletamise ainus alternatiiv need ladestada.

Ametnikel pole prügikogustest ülevaadet