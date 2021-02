Lukašenka kirjas Eesti rahvale: iseseisvusega kaasneb ka vastutus

«Sõltumatu Eesti riigi ilmumine maailma poliitilisele kaardile eelmisel sajandil oli kaasaegse ajaloo algus. Enesemääramine annab lisaks atraktiivsetele väljavaadetele ka vastutuse oma rahva saatuse eest. See näitab järeltulijate küpsust ja kindlat usku tulevikku,» vahendas Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.

Lukašenka märkis, et Minsk ja Tallinn on uues reaalsuses elanud juba üle veerand sajandi ning see tegelikkus lõi ettevõtetele, asutustele ja üksikisikutele täiendavaid võimalusi. Belta teatest ei selgu otseselt, kas õnnitluses on Eesti sünnipäevana peetud silmas aastat 1918 või 1991.

«Samal ajal ei jätnud iseseisvusaastad meid ilma esmatähtsast, mida on kogunud paljud põlvkonnad kaasmaalasi,» kirjutas Lukašenka.

Tema sõnul on Valgevene pühendunud edaspidisele igakülgsele koostööle Eestiga ning inimpotentsiaali tõhusale kasutamisele, mis on saadud paljude aastate ühistööna saadud ainulaadse kogemuse abil.

«Esmajoones peame me tegema täna koostööd piirkonna turvalisuse ja oma laste tuleviku kindlustunde nimel. Valgevenelased on alati olnud ja jäävad teie headeks naabriteks, kes on alati valmis tegema koostööd selle olulise eesmärgi saavutamiseks,» kirjutas Lukašenka ning soovis Eesti rahvale edu, rahu ja heaolu.