Popov: täiendavad piirangud tulnuks kehtestada juba paar nädalat tagasi

Popv rääkis «Esimeses stuudios», et haiglad peaksid valmistuma halvimaks eelseisva paari nädala jooksul. ’

«Kogemus näitab, et haiglaravi vajadus kasvab mitte paralleelselt nakatumismääraga, vaid väikse hilinemisega. See on umbes pooleteise nädala lugu,» arvas haiglajuht.

Eesti on praegu Euroopas nakatumise osas tipus ja saatejuht tundis huvi, kas rong on Eesti jaoks juba läinud. Popov avaldas arvamust, et täna valitsuse poolt vastu võetud täiendavad piirangud kindlasti töötavad. «Nende efektiivsusest piisab, et peatada (nakatumis)kõverad. Ma loodan väga, et me näeme positiivset trendi,» ütles Popov.

«Küsimus on, et kas me pidime nii kaua ootama, et neid piiranguid kehtestada,» lisas ta.

Eesti oli kaua nö nakatumisplatoo peal, siis tuli uus valitsus ja veebruari alguses lõdvendati koroonavastaseid reegleid. Popov ei soovinud kedagi otseselt kritiseerida, kuna tegemist on suure väljakutsega. Haiglates vahepeal patsientide arv isegi langes, paraku kestis see vaid nädal aega ja olukord hakkas taas kiiresti halvenema.

«See juhtus umbes paar nädalat tagasi ja ma arvan, et see oli juba ähvardav sõnum ja sellele võinuks juba reageerida,» märkis saatekülaline.