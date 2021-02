Prantsusmaa ja Saksamaa karmistavad koroonameetmeid ühispiiril

Merkel ütles, et Prantsusmaa Moselle'i departemang sõlmib ise kokkulepped Saksamaa Saarimaa ja Rheinland-Pfalzi liidumaaga.

Kantsler lisas, et Saksa piiri sulgemine Tšehhi Vabariigi ja Austria Tirooli liidumaaga oli «väga erinev», kuna seda palusid Saksa regionaalvõimud.

«Me ei taha, et Saksamaa piiri täielikult kinni paneks,» ütles Prantsusmaa Euroopa-asjade minister Clement Beaune varem neljapäeval, andes teada iga-nädalasest PCR-testi nõudest üle piiri liikuvatelt töötajatelt, kellel on palutud ka võimaluse korral teha tööd kodust.

Saarimaa peaminister Tobias Hans ütles telekanalile ARD, et «meil on samalaadsed meetmed Saksamaa poolel».

Moselle'i idaosas on praegu kiiresti levimas koroonaviiruse Lõuna-Aafrika variant.

Berliin hoiatas eelmisel nädalal, et kaalub uute reisipiirangute kehtestamist piiril Moselle'iga.

Saksamaa on üks neist riikidest, mida Euroopa Komisjon kritiseeris enne EL-i tippkohtumist piiride sulgemise eest.

Prantsuse ministrid on öelnud, et Prantsuse-Saksa piiril võidakse ühiseid piiripatrulle tugevdada, et tagada reeglitest kinnipidamine.