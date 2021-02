Reinsalu: Maardus oleks hädasti vaja testimisvõimalust

«Täna pärastlõunast ning homme peaks olema Maardus testimistelk perearsti suunamisega. Arvan, et mõistlik on testimispunktid luua Maardusse pikemaks ajaks võimalusega kõigil soovijatel ennast testida,» leiab Reinsalu.

«Olukord on selline, et kogu Maardu linn on numbrite järgi paraku viirusekolle ja see eeldab vastavaid kiireid samme. Esitasin need ettepanekud ka terviseametile,» lisas ta.