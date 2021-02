Värskes Arteris ⟩ Muugime lahti saladused: mis aitas EKRE võimule ning miks vaktsineerimine venib?

«Minu meelest on ohtlik, kui üks erakond või mõned erakonnad arvavad, et just nemad on need kõige õigemad eestimeelsed, teised võivad olla vaenlased või Eesti mahamüüjad. See on väga ohtlik poliitilise konkurentsi tee,» ütleb Liia Hänni. FOTO: Erik Prozes