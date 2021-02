Kaheksa riigi väliskomisjonid avaldavad muret Gruusias kriisi pärast

Eesti, Tšehhi, Poola, Läti, Leedu, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ning Ühendkuningriigi parlamentide väliskomisjonide esimehed märgivad ühisavalduses, et vägivald on kokkusobimatu Gruusia valitsuse väljakuulutatud püüdlustega ning vastuolus sealse valitsuse ja opositsiooni vahel sõlmitud kokkuleppega, edastas riigikogu pressiesindaja.

«Destabiliseeriv ja demokraatiavastane tegevus, mis algas pärast parlamendivalimisi ja jätkus kuni hiljutise ajani, näitab, milline on kõigi võimuga seotud ametikohtadel olevate isikute isiklik vastutus vaoshoituse ülesnäitamisel ja millised on tagajärjed kogu rahvale, kui seda ei tehta,» märgivad väliskomisjonide esimehed avalduses.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on viimased arengud välja toonud, kui ebakindlad on demokraatia ja vabadus Gruusias. «Rõhutame kolleegidega, et Gruusia kuulumine Euroopa pere vabade liikmete hulka on väljaspool kahtlust, kuid seda ohustavad vägivald ja rünnakud vabaduse vastu. Iga mõra Gruusia demokraatlikus arengus üksnes süvendab lõhet nende endi strateegiliste eesmärkide saavutamise ja hetkeolukorra vahel,» ütles Mihkelson.