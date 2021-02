PERH: plaaniline kirurgiline tegevus on vähenenud kuni 50 protsenti

«Regionaalhaigla kirurgiakliinikus on plaaniline kirurgiline tegevus vähenenud erinevatel erialadel 30 kuni 50 protsenti, kuid onkoloogiline kirurgiline ravi piiratud ei ole,» sõnas Mukk, lisades, et sisehaiguste kliinikus on plaaniline haiglaravi peatunud ning tegeletakse vaid aegkriitiliste ja erakorralist haiglaravi vajavate haigetega. Ta rõhutas, et selle valmisoleku tagamine on hetkel personaliressursi tõttu väga pingeline.