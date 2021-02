Põhja-Makedoonia endine vastuluure ülem mõisteti 12 aastaks vangi

Ekspeaminister Nikola Gruevski režiimi üks mõjuvõimsamaid liikmeid Sašo Mijalkov on üks 11 pealtkuulamisoperatsiooniga seotud inimesest, kes reedel Skopje kohtus süüdi mõisteti.

Kohtuniku sõnul annab otsus edasi sõnumi, et Põhja-Makedoonias ei ole puutumatuid.

«Kui sellise võimuga ametnikud rikuvad seadust, on see riigi alustalade lammutamine,» ütles kohtu eesistuja Dzeneta Begtović.

Nädala algul ei suutnud politsei Mijalkovi leida ja kardeti juba, et endine luurejuht, kes on ka Gruevski sugulane, järgnes tema eeskujule, kuid mees ilmus teisipäeva õhtul välja ja teatas, et oli koroonasümptomite tõttu isolatsioonis.