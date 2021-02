Iisraelis on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud pool elanikkonnast

Juudiriigi 9,29 miljonist elanikust on esimese doosi saanud 4,65 miljonit, kellest 3,27 miljonit on saanud ka teise doosi.

Üle 70-aastaste seas on teise doosi saanuid 85 protsenti, teatas ministeerium.

Pfizeri vaktsiin on sümptomaatiliste Covid-19 nakkuste vastu 94 protsenti tõhus, nähtus kolmapäeval teadusajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uuringust, mis hõlmas 1,2 miljonit iisraellast.