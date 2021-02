«Kui täiskasvanud on otsustanud, et nad tahavad oma eluga riskida, siis milleks peab riskima enda laste eludega? Sellesse jääseina on tekkinud suured mõrad, need võivad kukkuda, eriti arvestades seda, et praegu on juba sula, vett tuleb aina rohkem ning mingi moment see võib kukkuda,» ütles Kehra päästekomando meeskonnavanem Marko Merzin «Reporterile».