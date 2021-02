Saudi Araabia lükkas tagasi USA aruande Khashoggi osas

USA avalikustas reedel varem salastatud luureraporti, milles leiti, et Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman kiitis heaks Khashoggi tapmise.

«Saudi Araabia kuningriigi valitsus lükkab täielikult tagasi aruandes esitatud negatiivse, vale ja vastuvõetamatu hinnangu ning märgib, et see sisaldas ebatäpset teavet ja valejäreldusi,» edastati Saudi Araabia välisministeeriumi avalduses.

Ühendriikide välisminister Antony Blinken teatas reedel, et USA keelustas kümnetel Saudi Araabia kodanikel riiki sisenemise, kes on seotud ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvaga.

«Saatsime selge sõnumi, et Saudi Araabia ähvardused ja rünnakud teisitimõtlejate, aktivistide ja ajakirjanike vastu peavad lõppema. USA ei kavatse neid sallida,» hoiatas Blinken.

Kahe aasta vanuses ja osaliselt redigeeritud raportis, mille president Joe Bideni administratsioon avaldas, jõudis USA luure järeldusele, et prints «kiitis heaks operatsiooni Türgis Istanbulis Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi kinnivõtmiseks või tapmiseks».

«Alates 2017. aastast on kroonprintsil olnud täielik kontroll kuningriigi julgeoleku- ja luureoperatsioonide üle, mistõttu on ebatõenäoline, et Saudi ametnikud oleksid korraldanud sellise iseloomuga operatsiooni ilma kroonprintsi heakskiiduta,» öeldi raportis.