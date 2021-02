Myanmari suursaadik ÜROs astus riigipöörde vastu

Diplomaat alustas kõnet sõnadega, et esindab novembris rahva poolt valitud Aung San Suu Kyi tsiviilvalitsust ja toetab selle võitlust sõjaväevõimu vastu.

Tun kutsus rakendama tugevamaid rahvusvahelisi meetmeid, et julgeolekujõud lõpetaksid vägivalla rahulike meeleavaldajate kallal.

«Sõjaväel on aeg otsekohe võimust loobuda ja kinnipeetud vabaks lasta,» ütles Tun ja lisas, et nõustub ÜRO peasekretäri António Guterrese seisukohaga, et sõjaväeline riigipööre ei ole tänapäeva maailmas vastuvõetav ja peab lõppema.