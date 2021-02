Moskvas mälestati Boriss Nemtsovi tema tapmise kuuendal aastapäeval

Laupäeva hommikust alates on sillal käinud pidev voog venelasi ning lääneriikide diplomaate, tuues lilli kohta, kus Nemtsov kuus aastat tagasi neli kuulitabamust sai.

«Koguneme siin sellel päeval igal aastal, et näidata võimudele, et me pole unustanud, ega unusta,» ütles kogunemisel osalenud endine peaminister ja opositsioonipoliitik Mihhail Kasjanov.