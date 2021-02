Ukraina haiglas nõudis hapnikutoru plahvatus ühe ohvri

Linnapea Roman Klitšuk kirjutas Facebooki, et hapnikutoru plahvatus juhtus ühes haigla palatis, kus aidati Covid-19 patsiente. Tema sõnul on teine kannatada saanu põletushaavadega intensiivravi osakonnas.

«Põleng saadi kohe lokaliseeritud, ja kõrval olevad palatid ei saanud kahjustusi. Kuid neis on hetkel kohutav hais, seetõttu olidki 20 patsienti nendest palatitest evakueeritud teistesse haiglatesse. Põlengu põhjuseid uuritakse, kuid kindlalt saab öelda, et see pole seotud elektriühendusega ja, et hapnikutoru plahvatust kindlalt pole olnud,» märkis linnapea sotsiaalmeedias. Lisaks palus ta elanikel teave enne levitamist üle vaadata, kuna kuulujutud ning paanika tekitamine ei aita kedagi edasi.