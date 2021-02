Hulgimüüjad kiirustavad riiki gripivaktsiini tellima

Sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas märgib liit, et veebruarikuu teiseks pooleks on jõudnud suuremate hulgimüüjateni gripivaktsiini tellimusi kokku vaid mõne tuhande vaktsiinidoosi ulatuses. Hulgimüügiettevõtete poolt vaktsiinitellimuste ja hankimise tähtajad saabuvad järgmise ühe-kahe nädala sees.

Tellimused peavad ravimite tarneahelas jõudma õigeaegselt hulgimüüjateni ning sealt edasi hulgimüüjate kaudu ravimitootjateni. Liit märgib, et vaktsiinide ühtlase ja õiglase jaotuse tagamiseks peab jääma võimalus täita eelisjärjekorras need tellimused, mis on siduval kujul varakult esitatud.