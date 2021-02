Ametnik: Navalnõi kannab vanglakaristuse Vladimiri oblastis

«Meil on 100-protsendine informatsioon, et Navalnõi saabus Vladimiri oblastisse kandma oma karistust. Kõigepealt on ta karantiinis, seejärel saadetakse ta kolooniasse,» ütles vangide inimõigusi jälgiva Moskva komisjoni liige Aleksei Melnikov Interfaxile.