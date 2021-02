Poliitikaguru ⟩ Kasemets: vaktsiinide vahel pole mõtet valida. Kui palju me gripivaktsiine eristame?

«Me näeme kasvõi AstraZeneca näitel, et teistes riikides eesotsas Saksamaaga on murekohad ühiskonna skeptilisuse osas palju suuremad kui meil,» märkis Tõnis Leht. «Saksamaal plaanitakse ju nüüd muuta seda soovitust, et võiks AstraZenecat ka eakatele süstida. Hetkel oli see (AstraZeneca kasutamisele vanusepiirangu seadmine - toim.) viga, eriti PR-mõttes. Eestis on AstraZenecaga isegi hästi läinud,» lisas Leht ning nentis, et suurem murekoht on venekeelse elanikkonna suurem skepsis ning nende soov rahulduda vaid venelaste Sputnik V vaktsiiniga.

«Mina nendelel teemadel üldse praegu ei spekuleeri. Mina mõtleks sellele, kuidas võimalikult palju inimesi kiiresti ära vaktsineerida. Mis tõesti Euroopas ja mujalgi on juhtunud, on see, et kuna teema on niivõrd palju fooksuses ja vaktsiinides nähakse ainsat lahendust, siis igaüks teab, mis asi on see Pfizeri, Moderna ning AstraZeneca vaktsiini nimi. Mõelge, ka gripivaktsiini on mitmeid erinevaid. Kui me teeme gripivaktsiini, kas me küsime selle või teise kohta? Kas me üldse teame, mis on nende erinevused või mis on nende efektiivsus? Väga mitte. Kõikide Covidi-vaktsiinide puhul on välja öeldud, et rasked haigusjuhud hoiavad nad kõik 100 protsenti ära,» sõnas Kasemets ja rõhutas, et valida nende vaktsiinide vahel pole mõtet.