Tšehhi võib hakata kasutama Vene koroonavaktsiini enne Euroopa ravimiameti luba

«Olles peaministriga konsulteerinud, saatsin ma kirja (Venemaa presidendile) Vladimir Putinile, et küsida temalt Sputniku vaktsiini,» ütles president Zeman telekanalile Prima TV. Ta lisas ka, et suhtlus vene saatkonnaga kinnitab võimalust saada see juba mõne päeva jooksul.