Prantsuse minister: EL annab J&J vaktsiinile kasutusloa märtsi algul

USA toidu- ja ravimiameti teatel on tegemist kõrge tõhususega vaktsiiniga, mis aitab hästi ka viiruse uute tüvede vastu.

Prantsusmaa tööstusminister Agnès Pannier-Runacher ütles telekanalile France 3, et Euroopa ravimiamet EMA hindab samuti USA ravimifirma esitatud andmeid.

Minister ütles, et kui EMA annab rohelise tule märtsis, tekib võimalus vaktsiini aprilli algul kasutama hakata ja kuna J&J toimib ühekordse süstimisega, siis on see «hea uudis».