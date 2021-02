FOTOD ⟩ Soomlased ehitavad järvel maailma suurimat jääkarusselli

«Kui see pole täpselt ringikujuline, siis ta ei pöörle, sellepärast on ta väga täpselt mõõdetud,» ütles vabatahtlik Thor-Fredric Karlsson AFP-le.

Käpylehto postitas esimese enda loodud jääkarusselli video 2017. aastal veebi ja sellest ajast on võisteldud Guinnessi rekordi pärast «maailma suurima jääkarusselli» kategoorias.

«See on päris hullumeelne,» tunnistas soomlane AFP-le, märkides, et 900-meetrise perimeetriga ringi väljalõikamiseks on vaja hulk inimesi ja jääsaage, lisaks veel kaks selle jaoks ehitatud masinat, mida asjaosalised kutsuvad «orkaaniks» või «punaseks kuradiks».