Trump pidas vabariiklastele esimese kõne pärast ametiaja lõppu

Trump astus Orlandos üles vabariiklaste poliitkomiteede konverentsil (CPAC), mis on USA üks suurimaid iga-aastaseid konservatiivide kogunemisi.

«Kas te igatsesite mind?» naljatas Trump kohe alguses.

Ekspresident nõudis kõnes muu hulgas USA valimissüsteemi viivitamatut reformimist ja ei välistanud, et kandideerib uuesti riigipea ametikohale, kuid uut parteid sealjuures ei moodusta.

«Meil on vabariiklaste partei. See muutub ühtseks ja saab olema tugevam, kui kunagi varem. Töötan aktiivselt selle nimel, et valitaks tugevad, julged ja intelligentsed vabariiklaste juhid,» lubas Trump.

«Meil ei tohi olla selliseid juhte, kes näitavad üles rohkem kirge ameeriklaste hukkamõistmise pärast, kui seistes silmitsi demokraatide, meedia ja äärmuslastega, kes soovivad muuta Ameerika sotsialistlikuks riigiks,» jätkas Trump samal teemal.

Ekspresident toonitas oma konservatiividest toetajatele, et käimas on võitlus Ameerika ellujäämise nimel.

«Koos alustatud ühine uskumatu teekond on lõpust kaugel,» rääkis endine riigipea.

«Me võitleme Ameerika ellujäämise nimel sellisena, nagu me seda teame. See on võitlus. See on kohutav, kohutav ja valus võitlus, kuid lõpuks võidame alati,» kinnitas Trump Orlandos.

Trumpile lähedalseisev allikas kinnitas juba reedel, et endine president räägib vabariikliku partei tulevikust ja kritiseerib president Bideni mõningaid samme, kuid 2024. aasta plaane ei pruugi ta avada.

Trump ennustas kõnes, et USA energiasüsteem võib president Joe Bideni ametiajal kokku variseda ja kritiseeris teravalt uue administratsiooni migratsiooni- ja keskkonnapoliitikat ning suhteid Hiinaga.

«Me kõik teadsime, et see saab olema halb, kuid meil polnud aimugi, kui palju. Kui vasakpoolne ta on. Kogu tema kampaania oli täielik vale. Bideni esimene kuu on USA lähiajaloos halvim presidendi ametisoleku esimene kuu,» nentis Trump.

Ekspresident kordas oma väiteid, et Biden ei võitnud presidendivalimisi ja valimissüsteem on korrumpeerunud.

Üritusel osalesid mitmed Trumpi toetajatest tuntud vabariiklased, kelle seas võttis sõna senaator Ted Cruz.

«Washingtonis on palju inimesi, kes tahavad viimase nelja aasta kadumist. Tahan neile nüüd öelda, et Donald Trump ei lähe kuhugi,» sõnas Cruz.