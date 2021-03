Valgevene opositsioonijuht Tsihhanovskaja väisab Soomet

Tsihhanovskaja avaldas pühapäeval arvamust, et USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide kasvav surve sunnib president Aleksandr Lukašenkot lähiajal tagasi astuma.

«Surve kasvab iga päevaga ja mingil hetkel muutub see Lukašenko jaoks nii suureks, et ta lahkub. Lukašenko režiim langeb sel aastal. Ma arvan, et ta lahkub kevadel,» ütles Tihhanovskaja intervjuus sakslaste meediakanalile Deutsche Welle.