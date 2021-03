USA nõudis Hongkongi aktivistide viivitamatut vabastamist

Hongkongi politsei alustas pühapäeval tuntud teisitimõtlejatele julgeolekukuritegude süüdistuste esitamist, kasutades Pekingi kehtestatud seadust, mille eesmärk on piirkonna demokraatialiikumisele lõpp teha.

Pühapäeval teatas politsei, et 47-le neist on esitatud süüdistus õõnestamisvandenõus ja neil tuleb esmaspäeval kohtusse ilmuda. Õõnestamisvandenõu on üks uues seaduses sätestatud riikliku julgeoleku kuritegudest.