Sule: väljakutse pole haiglapinna tekitamine, vaid töötajate leidmine

Kui haigeid on vähe, on voodikohtade ümbermängimine meditsiinijuhi sõnul lihtne. «Kui haigeid on palju, siis lisaks sellele, et haigetel peab olema voodikoht, peab olema tagatud ka turvalisus haigetele ja töötajatele,» selgitas ta. Samuti meenutas Sule, et ka koroonapandeemia ajal ei ravita vaid ühte haigust ja abi on vaja osutada ka kõigile teistele.