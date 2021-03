Lutsar: kuni piirid on kinni, saab ka viirust kontrollida

Teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar selgitas, et Lõuna-Aafrika tüvesid meile suuremal määral juurde tulnud pole. «Need on olnud kõik imporditud,» selgitas ta. Briti muteerunud tüvedest on vaid neljandik imporditud. «Briti tüved on kindlasti kohaliku ringlusega,» lisas Lutsar.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) selgitas, et 26. veebruari seisuga on Eestis kokku sekveneeritud 738 koroonaviiruse proovi, neist 183 on välismaalt tulnute proovid ja 555 riigisiseselt. Briti tüve on leitud 83 proovist, neist 33 on sissetoodud ja 50 on riigisisesed. Täiendavalt leiti viis Lõuna-Aafrika mutanttüve, mis on Eestisse toodud erinevatest riikidest.