Peeli terviseamet tegi ettepaneku isoleerida koolilapsed 14 päevaks ülejäänud perest eraldi tuppa, kui nad on puutunud koolis kokku viirusekandjaga. Soovitus kehtib isegi väikestele lastele, kes on lasteaiast koju saadetud.

Eksperdid asusid soovitusi kritiseerima ja märkisid, et need on kahjulikud ega põhine teadusel.