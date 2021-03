Pentus-Rosimannus: neljarealiste teede ehitamisel riik PPPd ei kasuta

Minister märkis ka, et Eestil pole praegu veel kogemusi teede ehitusel PPP mudeli kasutamises. «Iseenesest, tuleviku peale mõeldes, see, et kogemus tekiks, ma arvan, et see on mõistlik ja hea,» tõdes ta, lisades, et koos majandusministeeriumiga otsitakse mõistliku mahuga projekti, millel koostöö lahendust katsetada.