Kirjas märkis Kiik, et Pfizer/BioNTech on avanud uusi tootmisüksusi, mistõttu võiks Eesti oma tellitud vaktsiinidoose mõnevõrra kiiremini kätte saada.

«Tõin välja, et vaktsineerimine on tempokalt käivitunud, kasvanud on haiglaravi vajadus. Kriisi leevendamisel oleks eakama riskirühma kaitsmisel vaktsiin väga vajalik,» ütles Kiik ERR-ile.