Armeenia peaminister on valmis ennetähtaegseteks valimisteks

«Kui parlamendi opositsioon nõustub ennetähtaegsete valimistega, siis me nõustume ennetähtaegsete valimistega,» ütles ta tuhandetele Jerevani Vabaduse väljakule kogunenud poolehoidjatele.

Pašinjan tunnistas tehtud vigu ja palus toetajatelt andestust, kuid mõistis hukka need, kelle sõnul ta üritas õõnestada riigi demokraatiat.

«Ainult rahvas saab otsustada, kes jääb võimule,» ütles Pašinjan ja lisas, et vanad rivaalid üritavad tema valitsust õõnestada.

Me ei taha, et samad vanad juhid tuleksid tagasi. Me valisime Pašinjani ja usaldame teda,» ütles 59-aastane kunstnik Narine Garibyan meeleavaldusel uudisteagentuurile AFP.