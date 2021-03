Mupo kontrollib sel nädalal ühistranspordis maskide kandmist

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on tegemist linna initsiatiiviga. «Viirusesesse haigestuvate inimeste hulk kasvab murettekitava kiirusega ja kõige suuremad numbrid tulevad Tallinnast. Tegemist on tõsise olukorraga ja seepärast anname oma panuse nakkuse leviku piiramisse,» ütles ta. «Maski kandmise olulisusest on meedias palju räägitud, kuid vahel on abiks just vahetu suhtlemine ja selgitamine ning seda me oma aktsiooniga ka teha plaanime».