Jaani: kaubanduskeskuste turvatöötajatel on õigus maskikandmist kontrollida

«Paljud kaubanduskeskused on astunud tänuväärse sammu ja lisanud oma sisekorraeeskirjadesse kohustuse kanda maski ja hoida distantsi. Need on vajalikud käitumisnormid, mille täitmist on võimalik vastavate sisekorrareeglitega keskustes turvatöötajatel kontrollida,» märkis siseminister.

Tema sõnul on eraettevõtjatel täielik õigus kehtestada oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks vajalikke käitumisnorme. Kui kehtestatud reegleid ei järgita, on kaubanduskeskuse turvatöötajatel õigus reeglite rikkujate liikumist keskuses piirata.

«Meenutan kõikidele Eesti inimestele – kaubanduskeskuses ja ka mujal siseruumides on maski kandmine juba alates novembrist kohustuslik. Suur tänu kõikidele neile, kes seda vajadust mõistavad, kannavad maski ning hoiavad distantsi. Selleks, et viirus seljatada, on vaja meie kõigi koostööd ning parim moodus on järgida kehtestatud reegleid,» sõnas Jaani.

Siseminister meenutas, et kui reeglitest kinni ei peeta, tuleb sellest teada anda kaubanduskeskuse omanikule või turvatöötajatele. «Neil on õigus reegleid rikkuvad inimesed keskusest välja saata. Vajadusel on turvatöötajatel võimalik kaasata ka politsei,» lisas ta.