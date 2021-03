Prokuratuur taotleb lapsi pussitanud naise vahistamist

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul viib politsei teisipäeval läbi menetlustoiminguid, võttes muuhulgas asjaosalistelt ütluseid. Ühtlas on selgitamisel rünnaku motiivid, sealhulgas see, kas pussitajat võis häirida laste tegevus.

Esmaspäeval kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses kaheksa ja kümme eluaastat. Lapsed avastas naine, kes kutsus kiirabi ja andis lastele esmaabi. Mõlemad lapsed said siiski tõsisemaid vigastusi ja kiirabi viis nad haiglasse, kuid nende elu ohus pole.