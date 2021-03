Trump sai jaanuaris Valges Majas koroonavaktsiini

Samal ajal kui teised tipp-poliitikud nagu president Joe Biden, asepresident Kamala Harris ja endine asepresident Mike Pence said oma kaitsesüsti avalikult, et õhutada ka teisi inimesi vaktsiine saama, tegid Trumpid vaikselt vaktsineerimise ära. Pole teada, millise tootja vaktsiini nad võtsid või mitu süsti on nad tänaseks saanud.