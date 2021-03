87-aastane vanahärra viis peredele annetusena jahu

Jahukotid toonud vanahärra sõnas, et tema tuleb omadega hästi toime, kuid leidub neid, kellel on praegu raske. Seitse pakki täistera nisujahu on mõeldud linnaosa abivajavatele peredele ja need toimetavad peredeni sotsiaalhoolekande osakonna töötajad.

Linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul pole tema ametiaja jooksul keegi sellist annetust veel teinud. «See on ilus üllatus. Annetaja on tagasihoidlik Pirital elav 87-aastane vanahärra, kes maal ise nisu kasvatab, kuid ei soovi oma nime avalikustada,» kirjeldas ta. Liinati sõnul teeb sümpaatsemaks annetuse see, et pole mõeldud tähtpäevaks, vaid on lihtsalt kingitus heast südamest.